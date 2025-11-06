Nicoletti: “Il signor Ferrari sa che fanno i cori sulla B ai tifosi della Fiorentina?”

A Lady Radio è intervenuto l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti per parlare della Fiorentina: “Sono stati dei giorni tosti di isterismo dove sono usciti dei nomi incredibili che erano quelli sperati dai tifosi come Giuntoli o Maldini, ma che nessuno davvero ha mai chiamato. Sapevo che sarebbero andati su una soluzione interna ed infatti c’è Goretti perchè nessuno là dentro conosce la logica. La Fiorentina è ultima e io in 54 anni di vita non ho memoria di questo, si stanno battendo tutti i record negativi.”

Su Vanoli: “Lui si è formato con Conte, ma ora deve essere prima un bravo psicologo piuttosto che un ottimo allenatore perché c’è da rimettere in ordine un gruppo messo male. Deve essere uno in linea con i nuovi obiettivi viola che sono vincere la Conference e salvarsi.”

Su Palladino: “Non è vero che tutti lo rivolevano perché De Gea sarebbe andato via con la sua conferma, di questo sono sicuro perché non bisogna mai assecondare i giocatori nelle decisioni.”

Prosegue: “A Firenze si arrivava terzi o quarti poi abbiamo cominciato a celebrare i settimi posti. Questa tifoseria spende per la Fiorentina in trasferta e si sente prendere in giro dalle altre squadre con i cori sulla B, lo sa Ferrari?”.