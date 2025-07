Sentite Nicoletti: “Otto giocatori avrebbero chiesto la cessione se fosse rimasto Palladino. Gud non sarebbe stato riscattato”

Costantino Nicoletti, agente ed ex presidente dell’Ascoli ha così parlato ai microfoni di Lady Radio: “All’ex allenatore viola è stato fatto capire che se fosse rimasto lui, otto giocatori avrebbero chiesto la cessione. Palladino intelligentemente ha capito che avrebbe lavorato male a Firenze e che sarebbe stato necessario un ripulisti per ripartire. Gudmundsson, con lui, non sarebbe stato riscattato. Il fatto che Palladino si sia dimesso ha agevolato la costruzione di questa squadra e questo è fuori di dubbio”.