Nicoletti: “Firenze è rassegnata, sembra che vincere dia fastidio. Torniamo a fare i tifosi e riempiamo il Franchi”

L’intermediario di mercato e grande tifoso viola Costantino Nicoletti, a Lady Radio, ha analizzato il momento della Fiorentina a due giorni dal derby contro il Pisa: “Il primo grande cambiamento sono le vittorie: adesso i viola hanno cominciato a vincere. In secondo luogo adesso la squadra ha capito oche di qui alla fine della stagione ci sarà da stare sul pezzo, e in questo senso mi è piaciuta anche la buona gestione del gruppo da parte di Vanoli. Il tecnico ha dimostrato di tenere tutti sul pezzo, è riuscito persino a recuperare Ranieri: oggi dobbiamo essere coscienti che abbiamo bisogno di tutti i giocatori presenti in rosa. Il mister fa molto bene a tenerli tuti in tirare”.

Ha aggiunto: “Per noi lunedì diventa un match importante, anche se non siamo all’ultima spiaggia. Se dovessi vincere però loro sarebbero quasi praticamente retrocessi. Sono una buona società, e sono convinto che negli anni si rifaranno tornando immediatamente in Sere A perché sono convinto che ci abbiano preso gusto. Per loro sarà un match da non sbagliare, se dovessero uscire dal campo senza punti, come il Verona, sono con un piede in Serie B”.

Sul tifo Viola: “Sono molto contento per la vittoria di giovedì, ma a Firenze c’è un clima di rassegnazione: mi sembra una cosa senza senso. Per alcuni tifosi viola, e non parlo solo degli ultimi 6 anni ma ormai quasi di un decennio, sembra quasi fastidioso vincere. Torniamo tuti a fare i tifosi, senza pensare ad altro”.

“In vista per la partita di ritorno del play off di Conference League, mi piacerebbe che la Fiorentina trovasse un modo per riempire lo stadio: ricordiamoci che giochiamo alle 18:45. Ricordo che ormai quasi più di 10 anni fa il Franchi rimase mezzo vuoto contro Tottenham, e giovedì c’è il rischio di ripetersi. Ricordo ancora quando da piccolo ricevetti i biglietti per assistere ad una gara di Coppa Italia contro l’Avellino in cui venne presentato Roberto Baggio, ad allora con le stampelle: sono ricordi che un ragazzino non si dimentica mai”.