Nicoletti: “Incredibile come Sarri non sia venuto a Firenze perché voleva parlare con il presidente”

Nicoletti parla del possibile nuovo allenatore della Fiorentina

Nicoletti è intervenuto a Lady Radio parlando del possibile nuovo allenatore della Fiorentina: “Mi scandalizza l’idea che Maurizio Sarri non sia arrivato a Firenze per aver fatto una richiesta, normale tra l’altro, di voler incontrare o parlare di persona con il presidente. Iachini è stato scelto come allenatore della Fiorentina per alzata di mano, in una sala riunioni, non c’era ancora il Viola Park”.