Nicoletti duro: "Kean aveva comportamenti inadeguati già l'anno scorso, ma i gol mascheravano tutto"

Costantino Nicoletti analizza la situazione in casa Fiorentina e commenta gli atteggiamenti di Moise Kean

Il noto intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, ha commentato il momento della Fiorentina a Lady Radio.

Su Kean: “Probabilmente anche l'anno scorso Kean aveva comportamenti inadeguati ma segnando a raffica al gruppo andava bene. Quest'anno che sei terzultimo e che non la metti mai dentro rischi anche di prendere due schiaffi”.

Aggiunge: “Kean avrà anche problemi fisici, d'altronde a livello medico dentro il Viola Park ci sono delle criticità: di Comuzzo abbiamo saputo di straforo cosa ha avuto, Fazzini non si sa cosa sia successo, il recupero Gosens è andato lungo. Questa società adesso viene santificata, ma ci sono delle criticità da 6 anni e mezzo alla Fiorentina e questa ne è una dimostrazione”.