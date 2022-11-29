Nicoletti: "Pradè non lavora, fa tutto Barone. Fiorentina gestita come una società di dilettanti"

Il lavoro di Joe Barone e Daniele Pradè è molto discusso nell'ambiente viola, ne ha parlato anche Costantino Nicoletti a Passione Fiorentina

Costantino Nicoletti, intermediario di mercato fiorentino (è stato anche presidente dell'Ascoli) ha parlato a Passione Fiorentina in diretta su Twitch, queste le sue parole sulla società viola:

Tendenzialmente se non c'entri gli obiettivi ti mandano via e non ti fanno lavorare più, nel calcio però c'è clientelismo, si lavora perchè si amici di e non per meriti veri. Alla Fiorentina c'è questo legame viscerale che c'è da tanto tempo tra Commisso e Joe Barone. Questi signori hanno provato a fare calcio in America spendendo fior fior di quattrini per degli avvocati facendo la battaglia alla MLS, sono stati rimbalzati e non contenti hanno fondato una loro lega con 12 squadre, ma al campionato hanno partecipato solo 11 squadre, il club che ha fondato quella Lega non ha partecipato. Hanno una visione troppo particolare di fare calcio.

Io non sono per cacciare Joe Barone, ma va affiancato con 2/3 figure di spessore. Anni fa avevo proposto alla Fiorentina, con dei contatti con il ministero della difesa, perchè era in vendita l'area della caserma perotti, 16 ettari che quasi ti regalavano, ti sarebbe venuto uno stadio meraviglioso. In quel periodo ho segnalato a Joe Barone 7/8 profili di top manager che sarebbero venuti a lavorare volentieri alla Fiorentina, tra cui un grande team manager che ha affiancato Rafa Benitez.

Uno come Giuntoli per loro è ingombrante, Joe Barone dovrebbe fare il direttore generale, dovrebbe avere avere dei compiti precisi, ma l'area tecnica non deve essere di sua competenza. Barone non ha mai avuto l'umiltà di andare a farsi il corso a Coverciano ed essere affiancato da chi ne sa più di lui, vuole mettere bocca su tutto. La società è gestita da due persone, quasi a livello dilettantistico. I dirigenti bravi c'è la tendenza che vanno via dalla Fiorentina per andare all'Empoli, prima era il contrario, non può essere cosi.

Oggi il direttore sportivo lavora se porta il comprato del club, vedi Barone con Commisso. Pradè perchè non si dimette? Non ha bisogno di soldi, può permettersi di fare il paravento per loro, ama Firenze, spera che le cose possano cambiare, è amareggiato dai giudizi dei tifosi fiorentini ma non è permaloso a differenza del presidente o del direttore generale perchè nel calcio funziona cosi. Pradè è godereccio, è preparatissimo. Corvino ad esempio ha il grande rammarico di non aver vinto a Firenze, Pradè ha invece il rammarico della finale di Roma contro il Napoli.

Nessuno conosce i direttori generali della serie A, tranne per Joe Barone, io i cori per il direttore generale non gli ho mai visto fare, ho becchettato il capo ufficio stampa della Fiorentina perchè hanno una dedicata dedicata a Joe Barone, non mi piace quando uno ostenta, che senso ha essere ripreso sempre, quando sali e scendi dal pullman o quando fai i cross per i giocatori. Perchè lo devi fare sempre davanti ai riflettori, avete mai visto fare a Marotta i cross in allenamento? Il calcio ti fa perdere la testa, la notorietà, il potere...

La mia impressione è che Joe Barone sia il centro della società che riporta a Commisso anche informazioni che non corrispondano al vero. Il mio rammarico è che Commisso, quando torna a Firenze, invece di viversela l'azienda, si preoccupa solo del cantiere, un po come il meridionale che ha fatto fortuna all'estero, torna nel mio Salento e si preoccupa solo della casa bella per farlo vedere ai parenti del paese. A Bagno a Ripoli cosa ti servono 4 ristoranti, non è solo un training center, costerà 10 milioni di euro, deve essere una macchina da soldi.

Oggi quando fai una richiesta alla Fiorentina non sai chi ti risponde, magari lo faranno 4/5 persone diverse e non arrivi a nulla, ma di ogni tipo di iniziativa, perchè gestisce tutto una persona sola. Questo te lo direbbero tutti i dirigenti di serie A, nemmeno in serie C le società sono organizzate e gestite come a Firenze.

L'INTERVENTO DI NICOLETTI A PASSIONE FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/nicoletti-rivela-giuntoli-si-era-offerto-alla-fiorentina-barone-disse-no-societa-in-vendita-da-marzo/194122/