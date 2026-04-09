Nicoletti: “Ferrari e Paratici smentiscono la cessione, ma tutti sanno che già Barone trattò per vendere”

A Lady Radio l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato di Fiorentina: “L’area medica è un problema da anni, si sa che Palladino chiese a un giocatore di farsi curare per conto suo e questo ti fa capire tutto poi basta vedere Fazzini che è sparito e che non si è mai capito cosa abbia avuto. Ci sono delle criticità perché abbiamo il centro di recupero per infortuni al Viola Park e poi succedono queste cose. Solomon è fuori da 5 settimane quando invece doveva tornare in 3 e poi Kean che era un grillo in Nazionale e qua ha sempre problemi.”

Su Paratici: “Mi è piaciuto per come ha parlato soprattutto quando ha ribadito la superiorità del brand viola rispetto al Como perché è vero. Gli hanno chiesto della cessione come capita a tutti i nuovi dirigenti e lui ha smentito come deve fare ma lì non è così la storia perché lo stesso Barone trattò la cessione della società. C’è da capire che vorranno fare Appio e Stephan perché tirano loro le fila, Giuseppe non parla, ma non sono solo voci.”