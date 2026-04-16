Nicoletti: “Il grande rimpianto è stato il goal del 3-0. Fiorentina è una squadra scorbutica”

Per Nicoletti può essere un’opportunità e non è una rimonta impossibile

A Lady Radio ha parlato Nicoletti, presentando la partita di sta sera contro il Crystal Palace: “Il rimpianto più grosso è il gol del 3-0: fosse finita con due gol di scarto sarebbe stato comunque complicato, ma le percentuali di possibilità di ribaltare il punteggio sarebbero maggiori. Si può comunque concretizzare una remuntada, ma perché è l'ultima chance che questo gruppo ha per raccontare qualcosa di questa stagione. Non possiamo celebrare una salvezza, inoltre la Conference è stata anche propaganda e fumo negli occhi. Un po' di polvere sotto il tappeto. Però questa è davvero l'ultima opportunità. Questa Fiorentina è una squadra scorbutica . E la Conference è un torneo borderline, può accadere davvero di tutto in questa competizione. Le sorprese sono dietro l'angolo”.