5 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nicoletti duro: “Comuzzo è involuto, è un difensore imbarazzante adesso e non può giocare”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

5 Marzo · 14:22

Aggiornamento: 5 Marzo 2026 · 14:22

L'intermediario di mercato ha criticato la stagione di Comuzzo alla Fiorentina dove non sta giocando bene come tanti

A Lady Radio l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato di Fiorentina: “Siamo andati ad Udine con una difesa che non va e non conta lo schieramento o il modulo, qua si prende gol ad ogni tiro o quasi. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva il dente avvelenato dopo la scoppola dell’andata con il 5-1 e si sono rifatti alla grande. Vanoli non è stato ipocrita e nemmeno De Gea per quello che hanno detto perché ti hanno messo sotto e il gol lo prendevi di sicuro.”

Sui difensori: “Comuzzo va recuperato perché ha avuto l’ennesima involuzione come già successo con Pioli e Palladino, adesso non lo puoi schierare perché è imbarazzante. Poi c’è Fortini che ha la testa tra il rinnovo e il mercato e non può giocare perché non è sereno, Rugani è stato messo perché non aveva altro e il mercato è stato sbagliato per la difesa perché dovevi prendere due centrali pronti e ne hai preso uno che non giocava da novembre.”

