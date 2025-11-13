Nicoletti: “Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina”

A Lady Radio è intervenuto l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti per parlare della Fiorentina e di Alessandro Ferrari ora direttore generale viola: “Ferrari ha sempre avuto Barone e Pradé davanti che lo coprivano ed avevano più responsabilità, ora invece c’è lui e lo ha capito perché ieri l’ho visto stressato e molto invecchiato a livello mentale. Ferrari è un punto di riferimento, è lui che deve prendere le decisioni per volere di Commisso. In conferenza ha sbagliato qualcosa perché i 65 punti e il sesto posto non possono essere motivi di vanto per un club come la Fiorentina perché vuol dire che le ambizioni sono poche allora.”

Prosegue: “A livello diplomatico è stato bravo quando ha chiuso facilmente la parentesi su Kean da parte di Gattuso, ha sbrigato la domanda molto bene senza aprire nessun caso mediatico che era a portata di mano, invece non è caduto nel tranello. Allora lui adesso sente la pressione.”