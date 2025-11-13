13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nicoletti: “Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina”

Radio

Nicoletti: “Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina”

Mirko Carmignani

13 Novembre · 13:37

Aggiornamento: 13 Novembre 2025 · 13:37

TAG:

FerrariGattusoKeanNicoletti

Condividi:

di

L'intermediario di mercato ha commentato la situazione legata al direttore generale viola Alessandro Ferrari

A Lady Radio è intervenuto l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti per parlare della Fiorentina e di Alessandro Ferrari ora direttore generale viola: “Ferrari ha sempre avuto Barone e Pradé davanti che lo coprivano ed avevano più responsabilità, ora invece c’è lui e lo ha capito perché ieri l’ho visto stressato e molto invecchiato a livello mentale. Ferrari è un punto di riferimento, è lui che deve prendere le decisioni per volere di Commisso. In conferenza ha sbagliato qualcosa perché i 65 punti e il sesto posto non possono essere motivi di vanto per un club come la Fiorentina perché vuol dire che le ambizioni sono poche allora.”

Prosegue: “A livello diplomatico è stato bravo quando ha chiuso facilmente la parentesi su Kean da parte di Gattuso, ha sbrigato la domanda molto bene senza aprire nessun caso mediatico che era a portata di mano, invece non è caduto nel tranello. Allora lui adesso sente la pressione.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio