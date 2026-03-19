Nicoletti: “In Europa non puoi sottovalutare nessuno. Kean? Può essere il sacrificio per il futuro”

Nicoletti è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento della Fiorentina tra campionato ed Europa.

Nicoletti ha messo in guardia la squadra in vista della sfida contro il Raków: “In Europa non puoi permetterti di sottovalutare nessuno, altrimenti rischi brutte figure, e la Fiorentina lo ha già dimostrato. Per la salvezza inciderà anche il livello della Serie A, dove alcune squadre, come la Cremonese, stanno avendo numeri davvero negativi”.

Un passaggio anche su Kean e sulle possibili scelte tra club e Nazionale. “È normale che abbia l’ambizione di andare con l’Italia e giocarsi i playoff, ma lo stipendio lo prende dalla Fiorentina. Può sembrare un discorso diretto, ma deve dare tutto per la maglia viola. Detto questo, non penso che si tirerà indietro se verrà chiamato in causa”.

Guardando al futuro, Nicoletti ha sottolineato la necessità di alzare il livello. “Il prossimo anno servirà alzare l’asticella. Se però si sistemano alcune dinamiche interne alla società, credo che diversi giocatori di questa rosa possano essere recuperati”.

Infine una riflessione anche sul mercato e sulle strategie economiche. “Il possibile sacrificio potrebbe essere proprio Kean, l’unico che oggi può garantire un incasso importante, anche intorno ai 50 milioni. Il Como ha capito che attraverso i piazzamenti europei si può arrivare all’autofinanziamento, cosa che a Firenze non è stata fatta. La Fiorentina da anni non ottiene risultati sportivi rilevanti, al netto della Conference che per certi versi ha distratto l’ambiente”.