Sentite Nicoletti: "La Fiorentina dovrebbe andare da Guardiola e cercare di convincerlo a venire a Firenze"
L'intermediario si è lanciato in un'idea audace per la panchina viola
In un clima di grande attesa per la scelta della nuova guida tecnica della Fiorentina, l'intermediario di mercato e noto sostenitore gigliato Costantino Nicoletti ha lanciato dai microfoni di Lady Radio una proposta decisamente audace, che punta a spostare l'asticella delle ambizioni societarie ai massimi livelli mondiali.
Nicoletti ha esortato il club a non porsi limiti, vista la solidità economica del gruppo:
"Considerando che vantiamo la terza proprietà più facoltosa del Paese e un centro sportivo che non ha eguali in Europa, è tempo che la società trasformi i desideri in obiettivi concreti. Alla luce di ciò, mi chiedo: perché non fare un tentativo per Pep Guardiola? Visto che il suo ciclo al City sembra vicino alla conclusione, gli si potrebbe offrire un progetto triennale a Firenze per rivoluzionare totalmente l'ambiente."
Secondo l'intermediario, la piazza fiorentina avrebbe degli argomenti unici per convincere il tecnico catalano, facendo leva su stimoli che vanno oltre il semplice ingaggio:
"Il denaro non è la sua priorità, avendo già guidato le corazzate più prestigiose del pianeta; tuttavia, gli manca ancora il tassello della Serie A nel suo curriculum. L'idea sarebbe quella di consegnargli il controllo totale della Fiorentina con l'obiettivo di portarla al successo. Paratici ha spesso citato l'importanza del brand fiorentino: bene, portiamo il miglior allenatore del mondo nella città più straordinaria che esista."