Sentite Nicoletti: "La Fiorentina dovrebbe andare da Guardiola e cercare di convincerlo a venire a Firenze"

In un clima di grande attesa per la scelta della nuova guida tecnica della Fiorentina, l'intermediario di mercato e noto sostenitore gigliato Costantino Nicoletti ha lanciato dai microfoni di Lady Radio una proposta decisamente audace, che punta a spostare l'asticella delle ambizioni societarie ai massimi livelli mondiali.

Nicoletti ha esortato il club a non porsi limiti, vista la solidità economica del gruppo:

"Considerando che vantiamo la terza proprietà più facoltosa del Paese e un centro sportivo che non ha eguali in Europa, è tempo che la società trasformi i desideri in obiettivi concreti. Alla luce di ciò, mi chiedo: perché non fare un tentativo per Pep Guardiola? Visto che il suo ciclo al City sembra vicino alla conclusione, gli si potrebbe offrire un progetto triennale a Firenze per rivoluzionare totalmente l'ambiente."