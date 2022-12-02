Nicoletti rivela: "Fiorentina bloccata 40 minuti nell'aereo a Istanbul perchè mancava un documento"

Nel corso del suo intervento su Twitch al canale di Passione Fiorentina, l'intermediario di mercato Nicoletti ha parlato di un preciso episodio

Costantino Nicoletti, intermediario di mercato che collabora con tutte le squadre di serie A (è stato anche presidente dell’Ascoli) ha parlato a Passione Fiorentina in diretta su Twitch, queste le sue parole sulla società viola:

Io non sono per cacciare Joe Barone, ma va affiancato con 2/3 figure di spessore. Anni fa avevo proposto alla Fiorentina, con dei contatti con il ministero della difesa, perchè era in vendita l’area della caserma perotti, 16 ettari che quasi ti regalavano, ti sarebbe venuto uno stadio meraviglioso con annessi e connessi commerciali. In quel periodo ho segnalato a Joe Barone 7/8 profili di top manager che sarebbero venuti a lavorare volentieri alla Fiorentina, tra cui un grande team manager che ha affiancato Rafa Benitez.

Vi parlo del team manager perchè quest’anno abbiamo fatto figure dei peracottari nelle trasferte europee non rispettando mai i protocolli della Uefa, a Istanbul la squadra è rimasta chiusa in aereo per più di 45 minuti perchè mancava un documento. Oggi il risultato del rettangolo verde è determinato da ciò che accade intorno. Oggi fra calciatori si chiamano e le prime cose che si chiedono e se la società ti mette tutto a disposizione, dalla casa alle macchine.

LE PAROLE DI CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/castrovilli-in-campo-tra-15-giorni-non-vedo-lora-di-fare-la-centesima-presenza-con-la-fiorentina/194507/