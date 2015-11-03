Notizie Istanbul Fiorentina

Nicoletti rivela: "Fiorentina bloccata 40 minuti nell'aereo a Istanbul perchè mancava un documento"
02 dicembre 2022 14:41
Probabile formazione: Barak favorito su Bonaventura. Tridente Kouamé-Jovic-Ikoné
27 ottobre 2022 08:52
Corriere Fiorentino, 11.000 spettatori per il Basaksehir: il Franchi di Coppa è sempre semivuoto
27 ottobre 2022 08:49
Rimborsate i biglietti ai tifosi viola presenti in Turchia. Oppure biglietto omaggio per il Verona
16 settembre 2022 13:35
Nazione, la cabala aiuta la Fiorentina: 4 gare e 4 vittorie ad Istanbul
15 settembre 2022 08:47
Nostalgia di Fiorentina per Torreira, va nel ritiro viola a Istanbul. Quarta: "È stato bello rivederti"
14 settembre 2022 23:42
Nazione, vietato sbagliare in Turchia: l’Istanbul non va fatto scappare a 6 punti
14 settembre 2022 09:27
Nazione, trasferta impossibile ad Istanbul: i tifosi della Fiorentina saranno solo 50
14 settembre 2022 09:17
Nazione, solo i fedelissimi viola andranno ad Istanbul: troppa distanza e costi molto alti
13 settembre 2022 09:11
Elia rivela: "Stavo in aereoporto per andare alla Fiorentina, poi cambiò tutto"
15 luglio 2020 18:49
Terim guarito dal Coronavirus: "Non pensate che non vi possa succedere mai nulla"
16 aprile 2020 00:36
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