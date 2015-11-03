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Notizie Istanbul Fiorentina

Nicoletti rivela: "Fiorentina bloccata 40 minuti nell'aereo a Istanbul perchè mancava un documento"

02 dicembre 2022 14:41

Probabile formazione: Barak favorito su Bonaventura. Tridente Kouamé-Jovic-Ikoné 

27 ottobre 2022 08:52

Corriere Fiorentino, 11.000 spettatori per il Basaksehir: il Franchi di Coppa è sempre semivuoto 

27 ottobre 2022 08:49

Rimborsate i biglietti ai tifosi viola presenti in Turchia. Oppure biglietto omaggio per il Verona

16 settembre 2022 13:35

Nazione, la cabala aiuta la Fiorentina: 4 gare e 4 vittorie ad Istanbul

15 settembre 2022 08:47

Nostalgia di Fiorentina per Torreira, va nel ritiro viola a Istanbul. Quarta: "È stato bello rivederti"

14 settembre 2022 23:42

Nazione, vietato sbagliare in Turchia: l’Istanbul non va fatto scappare a 6 punti 

14 settembre 2022 09:27

Nazione, trasferta impossibile ad Istanbul: i tifosi della Fiorentina saranno solo 50

14 settembre 2022 09:17

Nazione, solo i fedelissimi viola andranno ad Istanbul: troppa distanza e costi molto alti

13 settembre 2022 09:11

Elia rivela: "Stavo in aereoporto per andare alla Fiorentina, poi cambiò tutto"

15 luglio 2020 18:49

Terim guarito dal Coronavirus: "Non pensate che non vi possa succedere mai nulla"

16 aprile 2020 00:36

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