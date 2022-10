Corriere Fiorentino, 11.000 spettatori per il Basaksehir: il Franchi di Coppa è sempre semivuoto 

Dal pienone di sabato scorso per il match con l’Inter a una serata europea che si preannuncia per pochi intimi visti gli 11 mila spettatori attesi per la sfida tra Fiorentina e Istanbul Basaksehir. Sono queste le prospettive relative al Franchi che stasera ospiterà l’ultima gara interna del girone, penultimo appuntamento per la squadra di Italiano che chiuderà la prima parte della sua esperienza in Conference League la prossima settimana, con la trasferta in Lettonia a Riga.

Uno scenario molto diverso da quello che ha regalato il record di presenze con i nerazzurri (oltre 36 mila spettatori) ma in linea con quanto già registrato in occasione delle precedenti gare, quando soprattutto l’orario ha rallentato di molto la prevendita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

