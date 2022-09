Rimborsate i biglietti ai tifosi viola presenti in Turchia. Oppure biglietto omaggio per il Verona

56 tifosi viola. Devono essere loro adesso il pensiero della società viola post umiliazione della Fiorentina contro il Basaksehir a Istanbul, questi 56 tifosi erano presenti in Turchia per una trasferta economicamente dispendiosa ma soprattutto logisticamente fuori logica e dunque molto scomoda. In diversi sono arrivati a Istanbul dopo aver viaggiato in macchina per 3 giorni. La società viola ha due strade, o rimborsa il biglietto oppure regala a questi 56 eroi, perchè di eroi si tratta, un biglietto per Fiorentina-Verona, la prossima partita in casa della squadra viola che si giocherà domenica alle ore 15 a Firenze. Un atto dovuto, un gesto utile e significativo.

🗣”Domenica abbassate i prezzi, tutti allo stadio. Questa squadra è senza anima, non è serena. E per questo serve l’amore dei tifosi della Fiorentina” 🙏💜 #BasaksehirFiorentina pic.twitter.com/qCD5XPiPyH — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) September 15, 2022

LE PAROLE DI BIRAGHI