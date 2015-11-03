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Notizie Basaksehir Fiorentina

Basaksehir, che disastro. Perde in casa 0-7 contro il Galatasaray guidato da Torreira e Icardi

12 novembre 2022 21:58

FORM.UFFICIALE: DODO A DESTRA, TERZIC A SINISTRA. SAPONARA TITOLARE CON JOVIC

27 ottobre 2022 17:39

Repubblica, arriva il Basaksehir: servirà un'impresa, ma la Fiorentina ha il dovere di provarci

27 ottobre 2022 11:35

All. Basaksehir: "Siamo motivati, vogliamo il primo posto. Fiorentina sfortunata nelle ultime partite"

26 ottobre 2022 19:35

Corriere Fiorentino, Torna la Conference: la Fiorentina insegue il primo posto, decisiva con il Basaksehir

26 ottobre 2022 11:03

Tegola per il Basaksehir: Ozil out 3 mesi per un problema alla schiena. Salterà la Fiorentina

28 settembre 2022 23:39

La Curva Fiesole non dimentica l'umiliazione in Turchia, striscione alla Fiorentina: "Vergonatevi"

18 settembre 2022 19:56

Rimborsate i biglietti ai tifosi viola presenti in Turchia. Oppure biglietto omaggio per il Verona

16 settembre 2022 13:35

La Fiorentina affonda in Turchia, viola inesistenti. Il Basaksehir cala il tris. Espulso Ikoné

15 settembre 2022 22:51

Segui Basaksehir-Fiorentina su Passione Fiorentina, in diretta dalle 20 fino a mezzanotte su Twitch

15 settembre 2022 18:22

All. Basaksehir: "Fiorentina più forte, ma possiamo vincere. Vogliamo il primo posto del girone"

14 settembre 2022 17:53

(VIDEO) Il quarto uomo: "Quel nero laggiù controlla chi è". PSG-Basaksehir abbandonano il campo

08 dicembre 2020 22:59

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