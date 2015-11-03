Notizie Basaksehir Fiorentina

Basaksehir, che disastro. Perde in casa 0-7 contro il Galatasaray guidato da Torreira e Icardi
12 novembre 2022 21:58
FORM.UFFICIALE: DODO A DESTRA, TERZIC A SINISTRA. SAPONARA TITOLARE CON JOVIC
27 ottobre 2022 17:39
Repubblica, arriva il Basaksehir: servirà un'impresa, ma la Fiorentina ha il dovere di provarci
27 ottobre 2022 11:35
All. Basaksehir: "Siamo motivati, vogliamo il primo posto. Fiorentina sfortunata nelle ultime partite"
26 ottobre 2022 19:35
Corriere Fiorentino, Torna la Conference: la Fiorentina insegue il primo posto, decisiva con il Basaksehir
26 ottobre 2022 11:03
Tegola per il Basaksehir: Ozil out 3 mesi per un problema alla schiena. Salterà la Fiorentina
28 settembre 2022 23:39
La Curva Fiesole non dimentica l'umiliazione in Turchia, striscione alla Fiorentina: "Vergonatevi"
18 settembre 2022 19:56
Rimborsate i biglietti ai tifosi viola presenti in Turchia. Oppure biglietto omaggio per il Verona
16 settembre 2022 13:35
La Fiorentina affonda in Turchia, viola inesistenti. Il Basaksehir cala il tris. Espulso Ikoné
15 settembre 2022 22:51
Segui Basaksehir-Fiorentina su Passione Fiorentina, in diretta dalle 20 fino a mezzanotte su Twitch
15 settembre 2022 18:22
All. Basaksehir: "Fiorentina più forte, ma possiamo vincere. Vogliamo il primo posto del girone"
14 settembre 2022 17:53
Archivio