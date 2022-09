La Fiorentina affonda in Turchia, viola inesistenti. Il Basaksehir cala il tris. Espulso Ikoné

Al 14’ Maleh dentro per Cabral che non riesce né a stoppare né a deviare il pallone nello specchio della porta. Al 26’ Ikone per Saponara che prova il tiro a giro, il portiere del Basaksehir para. Al 57’ Gürler firma l’1-0 per i turchi. Al 71’ Gollini si mette a palleggiare fuori area, arriva Gürler che si avventa sul pallone e sigla il 2-0 per i turchi. Al 76’ la Fiorentina resta in 10 uomini, espulso Ikoné. All’86’ Jovic prova il tiro in porta ma spara in curva. Al 90’ Traoré cala il tris. Istanbul Basaksehir-Fiorentina finisce 3-0.

