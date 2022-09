All. Basaksehir: “Fiorentina più forte, ma possiamo vincere. Vogliamo il primo posto del girone”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Emre Belozoglu, tecnico del Basaksehir, ha così presentato la sfida di domani contro i viola: “Tutte e due le squadre hanno grandi qualità. La Fiorentina come storia è una grande squadra. Noi daremo tutto in campo. Vogliamo sfruttare al meglio questa occasione in Europa. Stiamo giocando molto bene e siamo in ottimo momento di forma, siamo molto fiduciosi, giochiamo contro un club importante ma domani andiamo in campo per vincere. Forse è la prima volta che giochiamo contro una squadra come la Fiorentina, che è la favorita del nostro girone. L’allenatore loro è molto bravo ho grande rispetto per lui. Noi abbiamo fatto molto bene ultimamente: domani sarà una partita separata dalle altre e dai pronostici, noi vogliamo fare di tutto per vincere. A tutte e due le squadre gli piace fare calcio, quindi domani mi aspetto una bella partita”.