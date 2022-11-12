Basaksehir, che disastro. Perde in casa 0-7 contro il Galatasaray guidato da Torreira e Icardi

Una giornata non di certo da ricordare per i turchi del Basaksehir che la Fiorentina conosce bene per averla affrontata in Conference League

Il Galatasaray abbatte letteralmente il Basaksehir in trasferta, rifilando un netto 7-0 agli ex avversari della Fiorentina in Conference League. A segno anche l'ex Inter Mauro Icardi e l'ex Napoli Dries Mertens, entrambi su calcio di rigore. Questo il tabellino dei marcatori di Basaksehir-Galatasaray 0-7: 14', 59', 85' Akturkoglu; 45' Icardi; 45'+4' aut. Ndayishimiye; 65' Mertens, 88' Bardakci. Praticamente 3 gol segnati nel primo tempo e ben quattro nel secondo. Una sconfitta pesantissima per la squadra di Emre considerato che è arrivata in casa tra le mura amiche.

Con la vittoria di oggi il Galatasaray è secondo con 27 punti. L'ex viola Torreira è stato schierato titolare ed è rimasto in campo per 72 minuti. Al primo posto il Fenerbahce con 29 punti. L'Adana Demirsport di Vincenzo Montella, invece, è terzo con 24 punti, per quanto riguardo lo stesso Basaksehir, la posizione occupata è quella del quarto posto, a pari punti don L'Adana.

LE PAROLE DI ITALIANO PRIMA DEL MILAN

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