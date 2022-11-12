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Italiano: "Sconfitta con l'Inter la più dolorosa. Faremo tante amichevoli nella sosta. Temo il Milan"

Niente conferenza stampa per Vincenzo Italiano alla vigilia della gara contro il Milan, il tecnico viola ha risposto alle domande dei media della società

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 15:58
Italiano: "Sconfitta con l'Inter la più dolorosa. Faremo tante amichevoli nella sosta. Temo il Milan" -
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Vincenzo Italiano (allenatore ACF Fiorentina)

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Milan-Fiorentina, questo il video delle sue parole ai canali social della società viola:

LE PAROLE DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pioli-rispetto-per-la-fiorentina-ma-non-possiamo-pensare-a-loro-sappiamo-quello-che-faranno/192202/

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