Nel corso della gara tra Fiorentina e Verona, la Curva Fiesole ha voluto far sentire la sua voce dopo l’umiliazione della squadra viola subita in Turchia contro il Basaksehir in Conference League. Lo striscione mostrato dalla Fiesole recita: “15-9-22 Vergognatevi” segno che la sconfitta per 3-0 non è stata ancora digerita dal mondo viola.

