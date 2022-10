Corriere Fiorentino, Torna la Conference: la Fiorentina insegue il primo posto, decisiva con il Basaksehir

Giornata di vigilia per la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano che domani tornerà in campo per il match di Conference League contro i turchi del Basaksehir. Dopo un cammino europeo iniziato decisamente in salita, la Fiorentina ha una piccola possibilità di agguantare quel primo posto che vorrebbe dire accesso diretto agli ottavi di finale di Conference. Di sicuro, riuscirci sarebbe particolarmente importante visto che eviterebbe ai viola di giocarsi i sedicesimi con una retrocessa dall’Europa League e alleggerirebbe un calendario che ad inizio 2023 vedrà anche l’avvio (il 12 gennaio contro la Sampdoria) della Coppa Italia. Contando la differenza reti, in caso di successo con tre gol di differenza tutto si deciderebbe all’ultima giornata, con Fiorentina e Basaksehir pari in tutto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LE PAROLE DI VIVIANO SU VENUTI