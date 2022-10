L’appello di Viviano: “Venuti uno di noi, mi dà fastidio come viene trattato. Ora sosteniamolo”

Fiorentino e tifoso viola, Viviano parla di uno che è proprio come lui. «Il modo in cui viene trattato Venuti mi dà fastidio. Anzi, faccio un appello alla mia gente: abbiamo un ragazzo che ci mette l’anima, fiorentino, che si comporta bene, dobbiamo sostenerlo e aiutarlo. Qualcuno può pensare sia scarso, come si poteva dire di me, ma ci sono grigi fra il bianco e il nero. Ho trovato tifosi che dicevano di non piacergli come portiere, ma c’era l’orgoglio di dire ‘sei uno di noi’. Ecco, vorrei lo fosse anche per lui». Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SABATINI DICE LA VERITÀ SENZA PAURA: “IN TRASFERTA O SI VA NEL SETTORE OSPITI O SI PORTA RISPETTO”