(VIDEO) Il quarto uomo: “Quel nero laggiù controlla chi è”. PSG-Basaksehir abbandonano il campo

Ha dell’incredibile quello che è successo questa sera a Parigi nella gara di Champions fra PSG-Basaksehir. Dopo pochi minuti dall’inizio della partita, la squadra turca ha abbandonato il campo dopo che il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu, avrebbe rivolto un insulto razzista riferendosi ad un giocatore in campo con la seguente frase: “Quel nero laggiù, controlla chi è. Non si può fare così in campo”.

Subito la risposta del mister in seconda dei turchi e di tutti i giocatori in campo, in particolare modo da Demba Ba.

Tante le frasi che si sentono, ma in particolare modo si riesce a distinguere “Why did you call me black? Why did tou call me black?”. “Perché mi hai chiamato negro?”, la sin troppo facile traduzione. I giocatori del Psg, che si sono resi conto dell’accaduto, hanno seguito gli avversari negli spogliatoi. Prima dell’interruzione ci sono stati attimi concitati, con numerosi cartellini gialli e rossi sventolati dall’arbitro. Poi la decisione delle due squadre di abbandonare il campo. La partita al momento è ancora interrotto: la ripresa è subordinata alla decisione di sostituire il quarto uomo. Ruolo che potrebbe essere preso dall’italiano Maurizio Mariani, assistente al var.

Tutt’ora, a distanza di poco meno di due ore dall’accaduto, la partita è interrotta al minuto 13 sul punteggio di 0-0.

Ecco il video del dialogo incriminato:

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: ‘The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it’s not poasible to act like that’ #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG — Emanuel Roşu (@Emishor) December 8, 2020

