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Notizie Razzismo Fiorentina

"Sei uno zingaro" a Vlahovic: Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina dopo mesi di indagini

30 aprile 2025 22:33

Marotta: "Juan Jesus? Nessuna discriminazione, Acerbi ha espresso la verità oggettiva"

01 aprile 2024 21:45

Juan Jesus risponde: "Sono avvilito. Acerbi mi ha chiesto scusa ed il giorno dopo ha negato"

27 marzo 2024 18:06

Chilavert: "Vinicius Jr solo pane e circo, non essere fr****, il calcio è da uomini"

26 marzo 2024 23:09

Il Napoli non ci sta: "Basiti. Non aderiamo più a iniziative contro il razzismo". Il comunicato sul caso Acerbi

26 marzo 2024 19:18

Acerbi assolto, la moglie si sfoga sui social: "Cin cin a chi ha insultato me ed i miei figli. Sciacquatevi la bocca"

26 marzo 2024 18:14

Domani o martedì la decisione sulla squalifica di Acerbi. Senza matrice razzista prenderà solo 2-3 giornate

24 marzo 2024 19:31

Offside Racism, Alfred Duncan e William Mendoza su Rai Gulp per la lotta contro il razzismo

23 dicembre 2022 15:59

Gli episodi discriminatori di Bergamo tengono banco anche all'estero: The Guardian ed ESPN si schierano con Commisso

04 ottobre 2022 19:19

Seedorf: "Il sistema in Italia è razzista, poche spiegazioni perchè nessun allenatore è di colore"

25 settembre 2022 16:23

Koulibaly: "Voglio incontrare il tifoso della Fiorentina razzista per capire perchè mi ha insultato"

20 ottobre 2021 19:58

Assemblea Lega Serie A, tanti i temi trattati: dai disservizi di Dazn al razzismo negli stadi

07 ottobre 2021 19:00

Chiellini sul caso Koulibaly: "Razzismo inaccettabile. Da toscano mi sono vergognato"

05 ottobre 2021 17:59

Insulti razzisti da un tifoso viola a Koulibaly: "Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo"

03 ottobre 2021 21:12

(VIDEO) Il quarto uomo: "Quel nero laggiù controlla chi è". PSG-Basaksehir abbandonano il campo

08 dicembre 2020 22:59

Un calcio al razzismo, le esultanza di Nkoulou e Lukaku per George Floyd

21 giugno 2020 23:16

Balotelli su Instagram: "Laziali presenti oggi allo stadio, VERGOGNATEVI!"

06 gennaio 2020 07:49

Commisso: "Va tolta quella piccola minoranza razzista". Boateng: "Continuiamo la lotta"

05 dicembre 2019 19:24

Nardella sul razzismo: "D'accordo con Boateng. Servono azioni forti contro l'ignoranza"

22 novembre 2019 13:42

Pezzella: "Sono rimasto qui con il cuore. A Verona vietato sbagliare. Di Chiesa si parla troppo"

21 novembre 2019 17:18

Boateng: "Razzismo? La situazione è peggiorata. Sto organizzando una task force. Mandela..."

21 novembre 2019 10:22

Tifosi Brescia attaccano Balotelli: "Vogliamo rispetto, sacrificio e la maglia sudata. Per il momento, sono concetti a lui sconosciuti..."

08 novembre 2019 11:19

Razzismo, i patron degli altri club di A sposano la linea Commisso: "Escludiamo per sempre gli imbecilli dagli stadi"

06 novembre 2019 11:38

"Non ci sono neri italiani". Il Verona contro il suo capo ultras, via dallo stadio fino al 2030

05 novembre 2019 16:45

Abodi: "Positivo un ufficio della Lega Serie A a New York. Commisso fa bene ad essere duro sul razzismo con i tifosi"

03 novembre 2019 11:17

Lotito vergognoso: "I buu li fanno anche a chi ha la pelle normale. Non è discriminazione"

03 ottobre 2019 13:00

Presidente ACCVC: "Sul razzismo sto con Commisso. Giro di campo? Applaudiremo ma sulla reazione degli avversari..."

12 settembre 2019 12:39

Lazio, la Uefa ha aperto un'inchiesta per comportamento razzista dei suoi tifosi…

22 febbraio 2019 19:40

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