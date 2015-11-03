Notizie Razzismo Fiorentina

"Sei uno zingaro" a Vlahovic: Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina dopo mesi di indagini
30 aprile 2025 22:33
Marotta: "Juan Jesus? Nessuna discriminazione, Acerbi ha espresso la verità oggettiva"
01 aprile 2024 21:45
Juan Jesus risponde: "Sono avvilito. Acerbi mi ha chiesto scusa ed il giorno dopo ha negato"
27 marzo 2024 18:06
Chilavert: "Vinicius Jr solo pane e circo, non essere fr****, il calcio è da uomini"
26 marzo 2024 23:09
Il Napoli non ci sta: "Basiti. Non aderiamo più a iniziative contro il razzismo". Il comunicato sul caso Acerbi
26 marzo 2024 19:18
Acerbi assolto, la moglie si sfoga sui social: "Cin cin a chi ha insultato me ed i miei figli. Sciacquatevi la bocca"
26 marzo 2024 18:14
Domani o martedì la decisione sulla squalifica di Acerbi. Senza matrice razzista prenderà solo 2-3 giornate
24 marzo 2024 19:31
Offside Racism, Alfred Duncan e William Mendoza su Rai Gulp per la lotta contro il razzismo
23 dicembre 2022 15:59
Gli episodi discriminatori di Bergamo tengono banco anche all'estero: The Guardian ed ESPN si schierano con Commisso
04 ottobre 2022 19:19
Seedorf: "Il sistema in Italia è razzista, poche spiegazioni perchè nessun allenatore è di colore"
25 settembre 2022 16:23
Koulibaly: "Voglio incontrare il tifoso della Fiorentina razzista per capire perchè mi ha insultato"
20 ottobre 2021 19:58
Assemblea Lega Serie A, tanti i temi trattati: dai disservizi di Dazn al razzismo negli stadi
07 ottobre 2021 19:00
Chiellini sul caso Koulibaly: "Razzismo inaccettabile. Da toscano mi sono vergognato"
05 ottobre 2021 17:59
Insulti razzisti da un tifoso viola a Koulibaly: "Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo"
03 ottobre 2021 21:12
(VIDEO) Il quarto uomo: "Quel nero laggiù controlla chi è". PSG-Basaksehir abbandonano il campo
08 dicembre 2020 22:59
Un calcio al razzismo, le esultanza di Nkoulou e Lukaku per George Floyd
21 giugno 2020 23:16
Balotelli su Instagram: "Laziali presenti oggi allo stadio, VERGOGNATEVI!"
06 gennaio 2020 07:49
Commisso: "Va tolta quella piccola minoranza razzista". Boateng: "Continuiamo la lotta"
05 dicembre 2019 19:24
Nardella sul razzismo: "D'accordo con Boateng. Servono azioni forti contro l'ignoranza"
22 novembre 2019 13:42
Pezzella: "Sono rimasto qui con il cuore. A Verona vietato sbagliare. Di Chiesa si parla troppo"
21 novembre 2019 17:18
Boateng: "Razzismo? La situazione è peggiorata. Sto organizzando una task force. Mandela..."
21 novembre 2019 10:22
Tifosi Brescia attaccano Balotelli: "Vogliamo rispetto, sacrificio e la maglia sudata. Per il momento, sono concetti a lui sconosciuti..."
08 novembre 2019 11:19
Razzismo, i patron degli altri club di A sposano la linea Commisso: "Escludiamo per sempre gli imbecilli dagli stadi"
06 novembre 2019 11:38
"Non ci sono neri italiani". Il Verona contro il suo capo ultras, via dallo stadio fino al 2030
05 novembre 2019 16:45
Abodi: "Positivo un ufficio della Lega Serie A a New York. Commisso fa bene ad essere duro sul razzismo con i tifosi"
03 novembre 2019 11:17
Lotito vergognoso: "I buu li fanno anche a chi ha la pelle normale. Non è discriminazione"
03 ottobre 2019 13:00
Presidente ACCVC: "Sul razzismo sto con Commisso. Giro di campo? Applaudiremo ma sulla reazione degli avversari..."
12 settembre 2019 12:39
Lazio, la Uefa ha aperto un'inchiesta per comportamento razzista dei suoi tifosi…
22 febbraio 2019 19:40
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