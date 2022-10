Gli episodi discriminatori di Bergamo tengono banco anche all’estero: The Guardian ed ESPN si schierano con Commisso

I cori razzisti e gli episodi discriminatori nei confronti di Rocco Commisso avvenuti al Gewiss Stadium di Bergamo da parte dei tifosi atalantini hanno fatto scalpore non solo in Italia, ma soprattutto in Francia ed Inghilterra su tutti. Proprio in riferimento a quanto accaduto il The Guardian ha dedicato un pezzo della sua edizione odierna alla partita di domenica scorsa Atalanta Fiorentina soffermandosi sui vergognosi atteggiamenti dei tifosi orobici. Queste le dichiarazioni della testata inglese:

“In campo l’Atalanta sta superando ogni aspettativa. Fuori, c’è del lavoro da fare. Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha chiesto un’azione dopo che il proprietario del suo club, Rocco Commisso, è stato oggetto di discriminazione territoriale da parte dei tifosi di casa prima del calcio d’inizio. Nati rispettivamente in Sicilia e nel sud Italia, entrambi gli uomini sono cresciuti negli Stati Uniti. Barone ha sollevato la questione con Lega, Comitato Olimpico Italiano e governo. Il tema della discriminazione territoriale non è né nuovo per il calcio italiano né nuovo per Bergamo, ma vorrebbe che questo momento diventasse un punto di partenza per il cambiamento”.

Sulle orme del The Guardian anche ESPN che nel consueto podcast “The Gab & Juls Show” ha acceso i riflettori sui fatti di Bergamo condannando l’accaduto e schierandosi a favore del Presidente Rocco Commisso e del Direttore Generale Joe Barone.

Nel pomeriggio è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo: l’Atalanta è stata sanzionata con una multa di 12mila euro. Considerando il grande risalto avuto dal caso in questione la Fiorentina, e a questo punto non solo, si aspettava sicuramente una punizione maggiore.

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO