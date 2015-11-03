Notizie Cori Fiorentina

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Cori contro Commisso, Nessuna stangata: il Giudice Sportivo sanziona l'Atalanta con 12mila euro di multa

04 ottobre 2022 18:32

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31 maggio 2020 11:02

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01 dicembre 2019 00:08

Fiesole contro Bernardeschi: cori ed epiteti all'indirizzo dell'ex viola

14 settembre 2019 15:22

La Fiorentina condanna i cori sull'Heysel alla festa della Curva Fiesole

09 settembre 2019 00:10

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