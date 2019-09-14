Fiesole contro Bernardeschi: cori ed epiteti all'indirizzo dell'ex viola
Boato di fischi all'indirizzo di Federico Bernardeschi: al momento del suo ingresso in campo, l'ex viola è stato sommerso dai cori e dagli epiteti della Fiesole, che non si è risparmiata. Clima già bo...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2019 15:22
Boato di fischi all'indirizzo di Federico Bernardeschi: al momento del suo ingresso in campo, l'ex viola è stato sommerso dai cori e dagli epiteti della Fiesole, che non si è risparmiata. Clima già bollente dunque, come era ampiamente preventivabile.