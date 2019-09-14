Fiesole contro Bernardeschi: cori ed epiteti all'indirizzo dell'ex viola

Boato di fischi all'indirizzo di Federico Bernardeschi: al momento del suo ingresso in campo, l'ex viola è stato sommerso dai cori e dagli epiteti della Fiesole, che non si è risparmiata. Clima già bo...

A cura di Redazione Labaroviola 14 settembre 2019 15:22

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