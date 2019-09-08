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La Fiorentina condanna i cori sull'Heysel alla festa della Curva Fiesole

Nella giornata di oggi è apparso un video girato alla festa della Curva Fiesole nel quale si sentono degli irrispettosi cori sull'Heysel. Come scrive Gazzetta.it, la società viola ha puntualmente risp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2019 00:10
La Fiorentina condanna i cori sull'Heysel alla festa della Curva Fiesole - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Nella giornata di oggi è apparso un video girato alla festa della Curva Fiesole nel quale si sentono degli irrispettosi cori sull'Heysel. Come scrive Gazzetta.it, la società viola ha puntualmente risposto condannando quanto accaduto: "Il presidente Commisso è stato fin da subito chiaro, non vuole sentire cori offensivi, violenti e razzisti. Dispiace che nel mirino finisca una curva come quella viola, per pochi guastafeste che hanno cercato di rovinare quella che era soltanto una giornata di divertimento per il nostro tifo"

 

 

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