Fischi assordanti e cori contro tutti: "Oh Montella salta la panchina" e "Tirate fuori le palle"

Al termine della sfida persa per 1-0 dalla Fiorentina contro il Lecce fischi assordanti sono arrivati dagli spalti del Franchi all'indirizzo dell'allenatore viola e della squadra: "Oh Montella salta l...

Al termine della sfida persa per 1-0 dalla Fiorentina contro il Lecce fischi assordanti sono arrivati dagli spalti del Franchi all'indirizzo dell'allenatore viola e della squadra: "Oh Montella salta la panchina" e "Tirate fuori le palle" i cori inviati dalla curva fiesole.