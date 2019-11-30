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Fischi assordanti e cori contro tutti: "Oh Montella salta la panchina" e "Tirate fuori le palle"

Al termine della sfida persa per 1-0 dalla Fiorentina contro il Lecce fischi assordanti sono arrivati dagli spalti del Franchi all'indirizzo dell'allenatore viola e della squadra: "Oh Montella salta l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2019 00:08
Fischi assordanti e cori contro tutti: "Oh Montella salta la panchina" e "Tirate fuori le palle" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Al termine della sfida persa per 1-0 dalla Fiorentina contro il Lecce fischi assordanti sono arrivati dagli spalti del Franchi all'indirizzo dell'allenatore viola e della squadra: "Oh Montella salta la panchina" e "Tirate fuori le palle" i cori inviati dalla curva fiesole.

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