Notizie Fischi Fiorentina

Foschi, ex all.Maleh: "Youssef un Bonaventura giovane. Fra due anni in Nazionale. Alla Fiorentina.."
08 gennaio 2021 19:17
Fischi assordanti e cori contro tutti: "Oh Montella salta la panchina" e "Tirate fuori le palle"
01 dicembre 2019 00:08
Fischi da parte dei tifosi viola ai giocatori. C'è grande delusione verso tutti
24 novembre 2019 18:09
L'ex viola Bernardeschi nuovamente fischiato dai tifosi della Juventus. Contro il Milan ennesima brutta prestazione
11 novembre 2019 22:40
I fischi della gente, lo sdegno della squadra: perché ha ragione il tifoso
07 novembre 2016 17:32
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