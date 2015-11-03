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Notizie Fischi Fiorentina

Foschi, ex all.Maleh: "Youssef un Bonaventura giovane. Fra due anni in Nazionale. Alla Fiorentina.."

08 gennaio 2021 19:17

Fischi assordanti e cori contro tutti: "Oh Montella salta la panchina" e "Tirate fuori le palle"

01 dicembre 2019 00:08

Fischi da parte dei tifosi viola ai giocatori. C'è grande delusione verso tutti

24 novembre 2019 18:09

L'ex viola Bernardeschi nuovamente fischiato dai tifosi della Juventus. Contro il Milan ennesima brutta prestazione

11 novembre 2019 22:40

I fischi della gente, lo sdegno della squadra: perché ha ragione il tifoso

07 novembre 2016 17:32

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