L'ex viola Bernardeschi nuovamente fischiato dai tifosi della Juventus. Contro il Milan ennesima brutta prestazione

Ieri sera Juventus e Milan hanno battagliato all’Allianz Stadium. La squadra allenata da Sarri è riuscita ad aggiudicarsi i tre punti, grazie a una prodezza di Dybala, ma è stata una vittoria molto so...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2019 22:40

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