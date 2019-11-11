L'ex viola Bernardeschi nuovamente fischiato dai tifosi della Juventus. Contro il Milan ennesima brutta prestazione
Ieri sera Juventus e Milan hanno battagliato all’Allianz Stadium. La squadra allenata da Sarri è riuscita ad aggiudicarsi i tre punti, grazie a una prodezza di Dybala, ma è stata una vittoria molto so...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 22:40
Ieri sera Juventus e Milan hanno battagliato all’Allianz Stadium. La squadra allenata da Sarri è riuscita ad aggiudicarsi i tre punti, grazie a una prodezza di Dybala, ma è stata una vittoria molto sofferta.
Non è passata inosservata la pessima prestazione dell'ex viola Bernardeschi. Per lui tanti passaggi sbagliati e tiri imprecisi, mai in partita. Quando è stato sostituito da Douglas Costa, i tifosi bianconeri l'hanno letteralmente surclassato di fischi.