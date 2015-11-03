Notizie Tifosi Juventus Fiorentina

Nico Gonzalez fa dietrofront e non va in Nazionale. I tifosi della Juventus infuriati perchè ancora infortunato
06 novembre 2024 19:08
Vlahovic si mangia il gol a porta vuota, i tifosi della Juventus esplodono: "Ci ha già fatto perdere 4 punti"
06 ottobre 2024 19:22
Sarri difende Bernardeschi: "È un ragazzo sensibile, gli pesano i fischi dei suoi tifosi"
07 dicembre 2019 07:53
L'ex viola Bernardeschi nuovamente fischiato dai tifosi della Juventus. Contro il Milan ennesima brutta prestazione
11 novembre 2019 22:40
Tifosi della Juventus festeggiano con il saluto fascista a Firenze dopo la vittoria FOTO
03 dicembre 2018 12:35
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