Nico Gonzalez fa dietrofront e non va in Nazionale. I tifosi della Juventus infuriati perchè ancora infortunato
Nella giornata di ieri la chiamata dell'Argentina per Nico Gonzalez che è ancora infortunato. La tifoseria della Juventus non l'ha presa benissimo con Nico che è stato bersagliato per essere sempre infortunato e per l'eventuale risposta affermativa a
Nico González è vicino al rientro in campo dopo l’infortunio subito contro il Lipsia che lo tiene fuori dallo scorso 2 ottobre.
Il suo ritorno coinciderà con la prossima sosta nazionali, tanto che l’Argentina ha deciso di convocarlo comunque per gli impegni contro Paraguay e Perù. Secondo quando riportato da TyC Sport, però, l’attaccante della Juventus ha deciso di rinunciare a vestire la maglia dell’Albiceleste per rimanere a Torino e recuperare al meglio. Lo riporta Cronache di Spogliatoio.
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