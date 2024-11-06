Nico Gonzalez fa dietrofront e non va in Nazionale. I tifosi della Juventus infuriati perchè ancora infortunato

Nella giornata di ieri la chiamata dell'Argentina per Nico Gonzalez che è ancora infortunato. La tifoseria della Juventus non l'ha presa benissimo con Nico che è stato bersagliato per essere sempre infortunato e per l'eventuale risposta affermativa a

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2024 19:08

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