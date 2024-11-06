Iniziata la vendita del Pack 3 gare per le partite in casa contro Inter, Empoli in Coppa Italia e Cagliari. I dettagli
La Fiorentina ha comunicato sul proprio sito, ed i social ufficiali del club, l'inizio della vendita a partire da oggi pomeriggio del Pack 3 gare in vista delle partite che si svolgeranno nella prima...
La Fiorentina ha comunicato sul proprio sito, ed i social ufficiali del club, l'inizio della vendita a partire da oggi pomeriggio del Pack 3 gare in vista delle partite che si svolgeranno nella prima settimana di dicembre all'Artemio Franchi. Di seguito tutti i dettagli:
Settimana Viola!!! Acquista ora e risparmia con il VIOLA WEEK- PACK 3 GARE 2024/25: a partire da € 18,00 a partita avrai l’occasione di assicurarti il posto nei 3 match in casa della settimana che va dal 01/12 al 08/12:
Domenica 01 Dicembre h 18.00: ACF Fiorentina vs Inter FC - 14° giornata Serie A Enilive 2024/25
Mercoledì 04 Dicembre h 21.00: ACF Fiorentina vs Empoli FC – Ottavi di finale Coppa Italia Frecciarossa 2024/25
Domenica 08 Dicembre h 12.30: ACF Fiorentina vs Cagliari – 15° giornata Seria A Enilive 2024/25
Dalle ore 15:00 di mercoledì 06/11/2024 fino a domenica 01/12/2024, fase unica di vendita del Pack 3 gare ad un prezzo vantaggioso, possibilità di abbinare ad un Pack a tariffa Intero anche un Under 14 (nati da 01/01/2011) in tutti i settori con la tariffa dedicata ai bambini sotto i 14 anni.
Il pack è acquistabile dai possessori di InViola Premium/Gold card in corso di validità.
I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA TRASFERTA A CIPRO
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