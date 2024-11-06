Kean si riposa, non parte per Cipro e resta a Firenze con Cataldi. Torna Pongracic tra i convocati
Dopo la rifinitura di questa mattina, sono usciti, sulla pagina ufficiale della Fiorentina, i convocati della partita di Conference League APOEL - FIORENTINA.Ecco la La lista completa dei convocati pe...
Dopo la rifinitura di questa mattina, sono usciti, sulla pagina ufficiale della Fiorentina, i convocati della partita di Conference League APOEL - FIORENTINA.
Ecco la La lista completa dei convocati per la partita contro l'Apoel Nicosia.
1) ADLI Yacine 2) BELTRÁN Lucas 3) BIRAGHI Cristiano 4) BOVE Edoardo 5) COLPANI Andrea 6) COMUZZO Pietro 7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson 8) DE GEA QUINTANA David (P) 9) GOSENS Robin Everardus 10) IKONE Nanitamo Jonathan 11) KAYODE Michael Olabode 12) KOUAME Kouakou Christian Michael 13) MANDRAGORA Rolando 14) MARTINELLI Tommaso (P) 15) MARTÍNEZ QUARTA Lucas 16) MORENO Matías Agustín 17) PARISI Fabiano 18) PONGRAČIĆ Marin 19) RANIERI Luca 20) RICHARDSON Michael Amir Junior 21) RUBINO Tommaso 22) SOTTIL Riccardo 23) TERRACCIANO Pietro (P)LA FIORENTINA PRONTA AD UN CONSISTENTE TURNOVER IN VISTA DELLA CONFERENCE. PROBABILI OTTO CAMBI SU UNDICI
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