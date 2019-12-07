Sarri difende Bernardeschi: "È un ragazzo sensibile, gli pesano i fischi dei suoi tifosi"

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri, nella consueta conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta all'olimpico contro la Lazio. Ha risposto a molte domande, tra cui anche quella su Fe...

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri, nella consueta conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta all'olimpico contro la Lazio. Ha risposto a molte domande, tra cui anche quella su Federico Bernardeschi, giocatore in evidente difficoltà. Questa la risposta del mister bianconero:

"È un ragazzo estremamente sensibile, lo si nota dalla differenza di sicurezza che ha in trasferta. Il rendimento è diverso, questa cosa gli sta pesando. Per noi è un giocatore importante, non deve farsi influenzare. Il mio compito è accompagnarlo, non farlo riposare".