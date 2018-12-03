Tifosi della Juventus festeggiano con il saluto fascista a Firenze dopo la vittoria FOTO
Brutta immagine quella dei tifosi bianconeri a Firenze che dopo la vittoria contro la Fiorentina allo stadio Franchi hanno esultato, facendosi anche immortalare, con il saluto fascista nel settore a l...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 12:35
Brutta immagine quella dei tifosi bianconeri a Firenze che dopo la vittoria contro la Fiorentina allo stadio Franchi hanno esultato, facendosi anche immortalare, con il saluto fascista nel settore a loro concesso. Ecco la foto