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Tifosi della Juventus festeggiano con il saluto fascista a Firenze dopo la vittoria FOTO

Brutta immagine quella dei tifosi bianconeri a Firenze che dopo la vittoria contro la Fiorentina allo stadio Franchi hanno esultato, facendosi anche immortalare, con il saluto fascista nel settore a l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 12:35
Tifosi della Juventus festeggiano con il saluto fascista a Firenze dopo la vittoria FOTO -
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Brutta immagine quella dei tifosi bianconeri a Firenze che dopo la vittoria contro la Fiorentina allo stadio Franchi hanno esultato, facendosi anche immortalare, con il saluto fascista nel settore a loro concesso. Ecco la foto

Tifosi della Juventus festeggiano con il saluto fascista a Firenze dopo la vittoria FOTO

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