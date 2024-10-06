Vlahovic si mangia il gol a porta vuota, i tifosi della Juventus esplodono: "Ci ha già fatto perdere 4 punti"

Prima realizza il rigore e poi si divora il possibile gol vittoria. Dopo il pareggio con il Cagliari i tifosi bianconeri mettono nel mirino Dusan Vlahovic

La Juventus è stata fermata sul pareggio (1-1) nel match di oggi contro il Cagliari. Non è bastato il gol su rigore di Vlahovic con i bianconeri che sono stati ripresi a 5 minuti dalla fine dal rigore causato da Douglas Luiz, con un intervento goffo, e realizzato da Marin successivamente. Pesa sul risultato finale un'occasione monumentale capitata sul sinistro di Vlahovic che da solo e con il portiere già a terra, ha cestinato il possibile 2-0 tirando a lato non di poco.

Per questo al fischio finale, i tifosi della Juventus si sono scatenati sui social mettendo nel mirino proprio l'attaccante serbo colpevole, secondo i supporters bianconeri, di aver fatto perdere punti alla squadra di Thiago Motta in questo inizio di campionato.

PONGRACIC HA PER ADESSO DELUSO IN VIOLA MA RIENTRA IN TRA I CROATI PIU' COSTOSI

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