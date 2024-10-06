Pongracic alla Fiorentina è oggetto misterioso. È il difensore croato più costoso della storia della in Serie A

Il nuovo difensore della Fiorentina ha fatto fatica ad imporsi in questo inizio di stagione ma il suo investimento è stato importante. Con la sua valutazione di 15 milioni rientra tra i croati più costosi di sempre del nostro campionato

L'avventura di Marin Pongracic alla Fiorentina non è iniziata nel migliore dei modi; dopo le prestazioni negative nelle prime uscite stagionali e l'infortunio che lo sta tenendo fuori ormai da più di 2 settimane, il difensore arrivato per sostituire Nikola Milenkovic è ancora un oggetto misterioso per i Viola. Transfermarkt ha stilato una formazione che prende in considerazione i calciatori più costosi della storia della Serie A e tra questi figura proprio Pongracic che è arrivato alla Fiorentina per una cifra attorno ai 15 milioni.

I CONVOCATI PER IL MATCH DI STASERA CONTRO IL MILAN

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