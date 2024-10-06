I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Milan: oltre a Mandragora, out anche Pongracic
La Fiorentina a caccia di conferme contro il Milan: assenti Mandragora e Pongracic tra i convocati di Palladino
Questa sera alle 20:45, la Fiorentina affronterà il Milan di Fonseca, cercando di conquistare i 3 punti per confermare il buon momento dopo la vittoria in Conference League contro la squadra gallese. Nel frattempo, la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati: oltre a Mandragora, assente a causa di un infortunio rimediato nell'ultima gara europea, mancherà anche Pongracic. Ecco la lista completa:
Corriere dello Sport lancia l’allarme: “La posizione di Palladino non è solida. Commisso vuole la svolta”
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-lancia-lallarme-la-posizione-di-palladino-non-e-solida-commisso-vuole-la-svolta/271121/