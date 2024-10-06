Corriere dello Sport lancia l’allarme: “La posizione di Palladino non è solida. Commisso vuole la svolta”

Palladino ha dichiarato che la squadra deve migliorare rispetto alle recenti prestazioni

Raffaele Palladino si trova in un momento cruciale della stagione, consapevole che i risultati ottenuti finora non bastano a consolidare la sua posizione alla guida della Fiorentina. Con solo sette punti in sei partite di campionato, un'uscita difficile dai playoff di Conference League contro la Puskas Akademia, e un'altra prova deludente in Europa contro i New Saints, Palladino sa che la partita contro il Milan rappresenta un punto di svolta. Il risultato influirà non solo sulla classifica, ma anche sul morale della squadra, dei tifosi e sull'ambiente durante la pausa di due settimane prima della ripresa del campionato.

Palladino ha dichiarato che la squadra deve migliorare rispetto alle recenti prestazioni, affrontando il Milan con una partita perfetta per limitare le individualità della squadra avversaria, reduce da importanti successi. Il tecnico cerca una vittoria per dimostrare di meritare la fiducia di Commisso e dei dirigenti, in un momento in cui è necessario dissipare i dubbi accumulati nelle prime settimane della stagione. Palladino ha inoltre espresso sollievo per l'assenza di un infortunio grave a Mandragora, che tornerà presto a disposizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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