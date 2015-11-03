Notizie Ex Viola Fiorentina

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24 marzo 2020 01:07

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15 marzo 2020 18:39

Oggi compie 40 anni Arthur Boruc. Due stagioni in viola in chiaroscuro per l'erede di Frey

20 febbraio 2020 13:39

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14 febbraio 2020 08:25

Squalificati, dodici calciatori salteranno la sedicesima giornata. Quattro sono ex viola..

10 dicembre 2019 18:59

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11 novembre 2019 22:40

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