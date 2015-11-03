Notizie Ex Viola Fiorentina

Amrabat entusiasta del Betis: "Futuro qui? Non posso promettere niente, non dipende da me ma perché no?"
26 novembre 2025 22:24
Borja Valero: "Conte mi incitava, stava arrivando la mia occasione" L'ex viola si rammarica..
24 marzo 2020 01:07
Petriccione, è lotta Genoa-Samp per l'ex viola che fu scartato da Corvino..
15 marzo 2020 18:39
Oggi compie 40 anni Arthur Boruc. Due stagioni in viola in chiaroscuro per l'erede di Frey
20 febbraio 2020 13:39
(FOTO)"Insieme più di 1000 partite in viola.." Pin e la rimpatriata fra gli ex viola..
19 febbraio 2020 14:26
Oggi compie 53 anni Roberto Baggio. Cinque anni indimenticabili in viola di giocate e gol
18 febbraio 2020 07:46
Osvaldo 2.0, l'argentino esordisce nel big match Banfield-River Plate. Il ritorno tre anni dopo
17 febbraio 2020 19:40
Giramondo Eriksson, lo svedese al Botafogo. Sarà responsabile del settore giovanile. I dettagli
14 febbraio 2020 08:25
Squalificati, dodici calciatori salteranno la sedicesima giornata. Quattro sono ex viola..
10 dicembre 2019 18:59
L'ex viola Bernardeschi nuovamente fischiato dai tifosi della Juventus. Contro il Milan ennesima brutta prestazione
11 novembre 2019 22:40
Ex viola: Bernardeschi crack. Torna la tendinite e lascia il ritiro della Nazionale
24 maggio 2018 15:26
Archivio