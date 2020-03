Il centrocampista dell’Inter Borja Valero, nel corso del Q&A social sulla pagina Instagram, si è soffermato sulla stagione in corso: “Quando ho deciso di venire in un grosso club, accettavo di fatto la competizione. Non è mai facile sapere di allenarsi bene e poi la domenica non giocare. Mi vedevo ancora capace di dare tanto a questa squadra, perciò ho continuato ad allenarmi al massimo. Il mister mi vedeva bene e mi diceva che presto sarebbe arrivate la mia occasione. I tanti infortuni hanno certamente contribuito”.

TuttoMercatoWeb.com