Amrabat entusiasta del Betis: “Futuro qui? Non posso promettere niente, non dipende da me ma perché no?”

Procede nel migliore dei modi l’esperienza di Sofyan Amrabat in Liga.

L’ex centrocampista della Fiorentina, oggi di proprietà del Fenerbache sembra molto soddisfatto della sua esperienza a Siviglia con la maglia del Betis come confermato nella conferenza stampa pre-partita prima del match di domani di Europa League contro l’Utrecht.

Ecco le parole dell’ex centrocampista viola:

“Sono molto felice qui, il Betis è un grande club.

Non posso promettere niente sul mio futuro perché non dipende da me ma perché no?”