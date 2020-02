Oggi compie 40 anni Arthur Boruc. Due stagioni in viola in chiaroscuro per l’erede di Frey

di Marco Collini Arrivato a Firenze quando il titolare era ancora Sebastien Frey, il portiere polacco Arthur Boruc faticò prima di essere titolare. Il suo arrivo in viola avvenne proprio nell’ultimo anno di contratto di Frey, il quale a fine stagione salutò la squadra. Fu così che King Arthur (così lo soprannominarono i tifosi del Celtic) mise a gettone 62 presenze ed una solidità andata a crescere col passare delle partite. All’arrivo di Montella egli tornò nel Regno Unito, al Southampton. Ora la sua carriera volge al termine, è il dodicesimo coi rossoneri del Bournemouth. Zero presenze all’attivo nel 2019/20

