Osvaldo è tornato in campo a 34 anni. L’ex attaccante tra le altre di Roma, Juventus e Inter ieri ha esordito infatti con la maglia del Banfield nel big match contro il River Plate al Monumental. L’argentino è entrato al 74′ al posto di Jesus Datolo, sfiorando pure il gol che avrebbe significato un pareggio per 1-1. Osvaldo si è rimesso gli scarpini lo scorso gennaio, dopo oltre tre anni dalla decisione di ritirarsi dal calcio giocato per dedicarsi alla musica.

Tuttomercatoweb.com