Notizie Osvaldo Fiorentina

Tutti pazzi per Gudmundsson. La doppietta all'esordio era riuscita solo a Muriel e Osvaldo.
24 settembre 2024 15:10
Il settimanale Chi scrive: "La nuova fidanzata di Osvaldo è Elena Mannucci, il volto social della Fiorentina"
05 giugno 2024 13:40
Osvaldo presente anche ieri contro il Monza, questa volta in veste di ultras in Curva Fiesole
14 maggio 2024 10:10
Osvaldo: "Ci sarò anche giovedì, speriamo che la Fiorentina riesca a vincere la Conference. Firenze è nel mio cuore"
29 aprile 2024 10:55
Osvaldo fa visita al Viola Park e rimane sbalordito: "Con questo centro sportivo vincevamo la Champions"
26 aprile 2024 19:26
Rivelazioni shock dell'ex Fiorentina Osvaldo: "Soffro di depressione, sono dipendente da alcol e droga"
14 marzo 2024 14:25
Basket, poker, musica: i passatempi preferiti degli ex campioni viola
14 luglio 2022 11:29
Mutu: "Prandelli? Un padre. Osvaldo? Ha sbagliato con le sue dichiarazioni ma fa sempre la rockstar"
29 aprile 2020 21:13
Osvaldo: “Prandelli? Spero passi male la quarantena. Mi ha tolto il Mondiale, volevo morire”
26 aprile 2020 10:08
Cacia: "Sempre nel posto giusto al momento sbagliato. Alla Fiorentina c'era Mutu, Osvaldo, Pazzini,..."
18 aprile 2020 13:51
VIDEO, Osvaldo suona e canta il coro della Fiesole per Frey, un regalo per tutti i tifosi viola
24 marzo 2020 14:42
Successe undici anni fa..i viola schiacciano la Juve a Torino. Il ricordo del 2-3..
02 marzo 2020 14:40
CASO CORONAVIRUS (E NON SOLO): IL CALCIO ITALIANO E' SOTTO “DITTATURA”? LA TESTIMONIANZA DI UN GRANDE DIRETTORE DI GIORNALE. OGGI SI FESTEGGIANO 12 ANNI DAL GOL DI OSVALDO, UNA VITTORIA PULITA, UN INNO ALLO SPORT. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
02 marzo 2020 00:41
Osvaldo 2.0, l'argentino esordisce nel big match Banfield-River Plate. Il ritorno tre anni dopo
17 febbraio 2020 19:40
Ufficiale: Osvaldo è un nuovo calciatore del Banfield. Il comunicato del club argentino
03 gennaio 2020 08:18
Ex viola: Osvaldo torna in campo dopo tre anni di inattività, per lui pronto un contratto di sei mesi
28 dicembre 2019 13:31
Corvino e la Ferrari di Osvaldo: "L'ho costretto a restituirla, non poteva presentarsi cosi al campo. Il motivo..."
14 dicembre 2019 13:52
Viviano: "Vi racconto l'esordio in A, contro il mio cuore viola da portiere del Bologna.."
06 aprile 2019 11:09
Osvaldo, clamoroso attacco a Prandelli: “Si faceva fare la formazione dai giornalisti”
08 gennaio 2019 14:50
Osvaldo: "La gente mi da del pazzo solo perchè ho seguito i miei sentimenti. Non potevo bere e fumare. La musica..."
06 settembre 2018 15:41
Osvaldo non le manda a dire: "Il Var? Preferisco il bar. Ridateci il calcio figli di p..."
14 dicembre 2017 19:19
Osvaldo: ''Prandelli non voleva il mio bene. Mancini? Gli tirai un cazzotto, ma resta un grande"
16 novembre 2017 15:56
Osvaldo: ''Il calcio è malato, tutta una menzogna. I tifosi? Se perdi ti lanciano le pietre,ridicolo. Meglio la musica..."
13 novembre 2017 14:12
Osvaldo e la sua nuova vita. Lasciare il calcio per fare il cantante
15 novembre 2016 13:19
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