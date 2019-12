Ex viola: Osvaldo torna in campo dopo tre anni di inattività, per lui pronto un contratto di sei mesi

CALCIOMERCATO OSVALDO BANFIELD – Alla soglia dei 34 anni Pablo Daniel Osvaldo è pronto a rimettersi gli scarpini e tornare un calciatore professionista. Dopo il ritiro del 2016 per dedicarsi alla musica con il gruppo Barrio Viejo, il centravanti argentino naturalizzato italiano sarebbe intenzionato a tornare in campo. Secondo il portale sudamericano ‘El Intransigente’, l’ex attaccante tra le altre di Roma, Inter e Boca Juniors avrebbe già iniziato ad allenarsi con il Banfield, la squadra per la quale fa il tifo suo padre, con cui dovrebbe firmare un contratto di sei mesi. Staremo a vedere. Fonte: Calciomercato.it